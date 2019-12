Dopo lo sciopero dei sindacati in piazza a Roma, il premier Giuseppe Conte ha tenuto un vertice per discutere sugli interventi nel Sud Italia.

Giuseppe Conte ha svolto insieme ai sindacati un vertice per discutere sui possibili interventi su investimenti, infrastrutture e sviluppo nel Sud Italia. La giornata di martedì 10 dicembre ha segnato, infatti, il primo di una serie di scioperi che si svolgeranno nelle prossime settimane. Alla discussione, cominciata intorno alle ore 16, hanno partecipato oltre al premier, la ministra per le Infrastrutture Paola De Micheli, il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Presente anche il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Per i sindacati, invece, hanno partecipato Maurizio Landini, Carmelo Barbagallo e Luigi Sbarra.





Sud, vertice Giuseppe Conte-sindacati

Giornata difficile quella di martedì 10 dicembre: dopo lo sciopero dei sindacati a Roma si è tenuto un vertice per il Sud con il premier Giuseppe Conte. “Il Governo – ha detto il Presidente del Consiglio – è determinato a riportare l’Italia sulla strada del rilancio degli investimenti“.

“L’incontro di oggi – ha poi proseguito – nasce come primo step di un progetto comune per il lavoro, lo sviluppo e l’innovazione nel nostro Paese. Fondamentale cercare di far marciare tutti nella stessa direzione. Il confronto sul piano degli investimenti pubblici è aperto”.

Il confronto aperto ha trattato anche il tema delicato di ArcelorMittal al fine di evitare la chiusura dell’ex Ilva e scongiurare gli esuberi. L’esecutivo giallo-rosso e lo stesso premier, in questa direzione, hanno annunciato una proposta per sventrare il calo della produzione e il licenziamento dei 4.700 lavoratori in esubero previsto invece dal piano industriale della multinazionale franco-indiana.