Stefano Lucidi ha annunciato l'addio al M5s, come già fatto dal senatore Ugo Grassi: passerà al Misto o più probabilmente alla Lega.

L’approvazione alla Camera della riforma del Mes ha suscitato non poco disappunto tra gli eletti grillini. Dopo che Ugo Grassi ha lasciato il Movimento per aderire alla Lega, c’è un altro senatore M5S che ha deciso di abbandonare il partito di Luigi Di Maio, ovvero Stefano Lucidi.

Stefano Lucidi dal M5S alla Lega

Già nella giornata di ieri, mercoledì 11 dicembre 2019, aveva accennato all’idea di fuoriuscire dal gruppo parlamentare. Il suo disappunto era dovuto alla mancanza di considerazione del Senato da parte del governo, dato che in Aula è arrivato un testo sul Mes inemendabile e su cui non si è potuta instaurare una discussione.

Attivista storico in campo dal 2008, ha affermato che ormai i valori fondanti del Movimento sono venuti meno. A questo proposito secondo lui servirebbe uno choc e uno schiaffone forte come quello che ha dato lui, rivelando di non essere il solo ad averci pensato.

Ha addirittura parlato di 20 o 30 persone pronte ad abbandonare Di Maio, cosa che metterebbe davvero a rischio la tenuta del governo, dati i numeri risicati di cui vanta a Palazzo Madama.

Ancora non è chiaro se confluirà nel gruppo misto o se seguirà le orme del collega Grassi andando nella Lega. Una proposta che ha comunque definito allettante e coerente, riconoscendo al partito di Salvini la capacità di aver capito i malumori della piazza, “cosa che noi Cinque Stelle non siamo stati in grado di fare“. Il che sarebbe dimostrato a suo dire dagli ultimi risultati elettorali, che hanno visto la forza politica passare dal 33% al 15%.





Inoltre ha dichiarato, da umbro, di essere molto in consonanza con la nuova governatrice leghista Donatella Tesei.

La scelta di entrare nel suo partito sarebbe pertanto fatta anche pensando alla sua regione.