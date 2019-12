Via libera dell'Inps alla norma che consente alle donne di usufruire di tutti e 5 i mesi del congedo di maternità dopo il parto.

Le donne che lo vorranno potranno lavorare fino al nono mese di gravidanza e prendere l’intero congedo di maternità dopo il parto. Arriva il via libera dell’Inps alla norma contenuta nella legge di Bilancio per il 2019. La nuova legge prevede la possibilità di astenersi dal lavoro per maternità nei cinque mesi successivi al parto. L’Istituto di previdenza sociale ha dato l’annuncio ufficiale tramite una circolare.





Congedo di maternità nei mesi dopo il parto

Le donne potranno così decidere se usufruire dei 5 mesi di congedo di maternità obbligatorio interamente dopo il parto. In tal caso, dovranno fare domanda all’Inps almeno due mesi prima della data indicata come possibile per la nascita. Inoltre sarà necessario rivolgersi a un medico che certifichi come la scelta non vada ad arrecare pregiudizio alla salute della mamma e del nascituro o della nascitura.

Finora il congedo di maternità prevedeva la possibilità per la futura mamma di smettere di lavorare due mesi prima della data indicata come eventuale per il parto.

Le madri avevano inoltre diritto ad altri tre mesi di congedo dopo la nascita. Si poteva anche decidere di lavorare fino a un mese prima del parto e lasciare a dopo i successivi quattro. La scelta è libera e dipende unicamente dalla lavoratrice e futura mamma.

La modifica arriva grazie all’introduzione del Bonus famiglia nella legge di Bilancio del 2019. L’obiettivo del pacchetto famiglia è quello di prevedere una serie di agevolazioni economiche per le famiglie esistenti e future e comprende, oltre al congedo di maternità posticipato, anche il congedo parentale e l’estensione a 7 giorni del congedo di paternità.