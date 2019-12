Vittorio Feltri si è espresso sul voto in Inghilterra e ha esultato di fronte alla vittoria di Boris Johnson, "un uomo molto colto".

Vittorio Feltri, dopo gli altri esponenti della politica italiana, commenta i risultati delle elezioni in Inghilterra: il direttore di Libero esulta per la vittoria di Boris Johnson. Il voto del Regno Unito avvicina i cittadini brittannici alla tanto agognata Brexit, che potrebbe concludersi veramente entro gennaio 2020. Vittorio Feltri descrive Johnson come “un uomo molto colto ma che si connette bene col popolo”. Mentre sulla Brexit il direttore di Libero si esprime così: “Finalmente l’Inghilterra si sgancia o lo farà presto. Poi capiremo se la Brexit è bene o male: secondo me è ottima“. Infine, il dato più schiacciante che emerge da queste elezioni è che “in Inghilterra e non solo la sinistra è morta di vecchiaia”.





Feltri esulta per Boris Johnson

La politica italiana ha espresso i suoi commenti e le sue opinioni sulle elezioni nel Regno Unito.

Anche Vittorio Feltri, però, ha esultato per la vittoria di Boris Johnson che sembra avvicinare alla Brexit definitiva. Su Twitter, infatti, il direttore di Libero ha scritto: “I soloni della sinistra dicevano che la maggioranza degli inglesi sarebbe tornata volentieri in Europa. Alla prova dei fatti si è verificato il contrario. Il progressismo è morto di vecchiaia”.

I soloni della sinistra dicevano che la maggioranza degli inglesi sarebbe tornata volentieri in Europa. Alla prova dei fatti si è verificato il contrario. Il progressismo è morto di vecchiaia. — Vittorio Feltri (@vfeltri) 13 dicembre 2019

Lo stesso concetto lo aveva espresso con un intervento particolare su La7 nel programma di Myrta Merlino. Rispetto alla pericolosità del voto e alla figura di Boris Johnson si era espresso così: “Non vedo perché sia pericoloso; è un voto che porta al vertice Boris Johnson, che è non è stupido. E’ un uomo molto colto ma che si connette bene col popolo”.