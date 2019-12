Antonio Fosson, presidente della regione Valle d'Aosta, risulta indagato per scambio elettorale politico mafioso alle elezioni 2018.

Il presidente della Valle d’Aosta Antonio Fosson (ex senatore per l’Union Valdôtaine) è indagato per scambio elettorale politico mafioso. L’indagine è stata aperta dalla Dda di Torino in merito alle elezioni regionali del 2018. Nella stessa inchiesta sono stati indagati anche gli assessori Lauren Vierin (ex presidente della regione) e Stefano Borrello e il consigliere regionale Luca Bianchi. Al momento questi ultimi sono già stati interrogati dagli inquirenti.

Indagato il presidente della Valle d’Aosta

L’indagine nei confronti del presidente Fosson è partita nell’ambito dell’inchiesta Egomnia in merito al condizionamento delle ultime elezioni regionali del 2018 da parte della criminalità organizzata, in particolar modo da parte delle cosche della ‘ndrangheta. L’inchiesta è condotta dalla Dda di Torino e coordinata dal pubblico ministero Valerio Longi.

In una nota ufficiale pubblicata in serata, il presidente della regione Antonio Fosson dichiara la propria assoluta estraneità ai fatti ad egli contestati, negando ogni suo presunto coinvolgimento: “Ho appreso dagli organi di informazione che, nell’ambito dell’udienza preliminare in corso al Tribunale di Torino, sarebbero stati prodotti atti nei quali si farebbe riferimento anche alla mia persona”.





L’ex senatore ha in seguito aggiunto inoltre: “In proposito manifesto la mia assoluta serenità e la fiducia nella Magistratura che non potrà che accertare la mia totale estraneità.

A questo proposito dichiaro la mia assoluta estraneità. Ogni diversa valutazione sarà presa nel momento in cui sarà noto il contenuto degli atti”.