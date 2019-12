"Se Di Maio e Conte vanno avanti a dire che ho pagato i senatori un tanto al chilo - ha avvertito Salvini - sarò costretto a querelare".

Matteo Salvini è stanco di sentire continui attacchi e prese di posizione contro la Lega: “Se Di Maio e Conte continuano – ha avvertito il leghista – li querelo”. Questo ultimatum arriva da Napoli, dove il leader del Carroccio si trova in queste ore. Salvini non intende restare a sentire gli insulti delle forze di governo sulla questione dei deputati grillini passati alla Lega. Luigi Di Maio, infatti, aveva parlato di “mercato delle vacche”, mentre spesso si è sentito dire anche “compravendita di senatori”. “Se Conte e Di Maio vanno avanti a dire che ho pagato i senatori un tanto al chilo – ha proseguito il leghista – sarò costretto a querelare“.





Salvini contro di Maio e Conte

Si alza la tensione all’interno delle forze politiche di maggioranza e opposizione. Matteo Salvini avverte Luigi Di Maio e Giuseppe Conte su una possibile querela contro di loro.

Il terreno di scontro, infatti, è la questione dei deputati grillini passati alla Lega (Ugo Grassi, Stefano Lucidi e Francesco Urraro), che il capo politico di M5s ha definito come “mercato delle vacche”. Ma il leader del Carroccio non ci sta e avverte “se continuano, li querelo”. “I tribunali italiani sono già intasati – ha aggiunto poi -, per cui querelo solo nei casi gravi. Se vanno avanti a parlare di mercato delle vacche, di tanto al chilo, sarò costretto a farlo”.

“Io stimo doppiamente chi passa dalla maggioranza e l’opposizione – ha aggiunto Salvini, specificando che – non lo hanno fatto perché gli abbiamo promesso qualcosa di garantito, l’hanno fatto perché non ce la facevano più, dei Bonafede e della clamorosa incapacità dei Cinquestelle“.