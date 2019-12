Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha minacciato gli elettori emiliani: nelle prossime elezioni regionali "chi vota Lega diventerà un suddito".

Lo ha espresso in modo chiaro con una minaccia: “Chi vota Lega” alle prossime elezioni in Emilia Romagna “diventerà un suddito”. Così il sindaco di Bologna, Virginio Merola, si è rivolto ai cittadini elettori che il prossimo 26 gennaio si recheranno alle urne. Le sue parole, pronunciate ai microfoni di una radio locale, non solo offendono i cittadini del Nord Italia, ma anche siciliani, abruzzesi e sardi. Da cittadini a sudditi: questo sarà il nuovo status degli elettori emiliani nel caso di vittoria del Carroccio.





Virginio Merola minaccia gli emiliani

Inoltre, il sindaco ha rincarato la dose proseguendo: “Nell’idea leghista i cittadini o sono sudditi o sono clienti“.

“Noi (del centro-sinistra ndr,) pensiamo che debbano essere cittadini e quindi anche fare la loro parte”. Perciò, secondo Merola “se dovesse vincere la destra rappresentata da Lucia Borgonzoni nei rapporti tra l’amministrazione bolognese e la Regione cambierebbe tantissimo. Perché dove governa la Lega vige il centralismo regionale E non è che i Comuni abbiano molta autonomia. Sia in Veneto che in Lombardia è stato accentrato tutto”. Nulla però è ancora deciso: gli ultimi sondaggi, infatti, mostrano un testa a testa tra Borgonzoni e Bonaccini.

La replica di Fontana

In difesa delle regioni rosse, però, è intervenuto Attilio Fontana che contrattacca: “Se non fossimo a metà dicembre e se sulla Pianura Padana non fossero caduti i primi fiocchi di neve, direi che probabilmente il sindaco di Bologna è rimasto vittima di un colpo di sole.

Potrei spiegargli come la Lombardia in materia di sussidiarietà e autonomia può dare lezioni di efficienza a tutti”.