L'attore Alessandro Gassmann si è esplicitamente schierato dalla parte del popolo delle sardine, descrivendole come la parte migliore del paese.

Anche Alessandro Gassmann si è schierato dalla parte del popolo delle sardine durante la giornata in cui si teneva la manifestazione di piazza San Giovanni a Roma. Il celebre attore, figlio di Vittorio Gassman, ha infatti dedicato un post sui social a tutti coloro che sono scesi in piazza per protestare contro il populismo, sottolineando come le migliaia di giovani presenti al raduno siano la parte migliore del paese.

Alessandro Gassmann sta con le sardine

Tante sardine…ma proprio tante tante.I giovani sono,ora come non mai,la parte migliore del paese. CORAGGIO!!! ✌🏻✌🏾✌️ pic.twitter.com/VEFrO0kyBn — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) December 14, 2019



Gassmann era anch’egli presente in piazza San Giovanni alla manifestazione delle sardine e per commemorare l’evento ha postato sui social una foto panoramica che ritrae l’immensa folla radunatasi nella Capitale. Sotto la fotografia, Gassmann ha poi commentato: “Tante sardine…ma proprio tante tante.I giovani sono,ora come non mai,la parte migliore del paese. CORAGGIO!!!”.





L’attore non è nuovo ad esplicite prese di posizione politiche, in particolare contro la giunta di Roma guidata dalla pentastellata Virginia Raggi.

Numerose volte infatti Gassmann ha rimproverato sui social la presunta approssimazione con la quale la città viene amministrata e con cui viene mantenuto il decoro urbano, come quando lo scorso maggio criticò l’asfaltatura di un marciapiede in cui la colata di bitume aveva letteralmente intrappolato il tronco di un povero alberello. In quell’occasione Gassmann commentò amareggiato: “A coloro che hanno rifatto la pavimentazione di questi marciapiedi nel quartiere Aurelio, andrebbero cementati i piedi per vedere se riescono a sopravvivere”.