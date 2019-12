Di Maio lancia il Team Futuro del M5s: “Guida per i prossimi 10 anni”

Luigi Di Maio ha presentato alla stampa il cosiddetto Team del Futuro, che farà da guida al percorso politico del M5s per i prossimi dieci anni.

Dopo essere stati approvati ieri sulla piattaforma Rousseau assieme ai cosiddetti facilitatori, nella giornata del 15 dicembre il capo politico del M5s Luigi Di Maio ha presentato alla stampa i Team del Futuro: cioè coloro che contribuiranno a guidare il Movimento per i prossimi dieci anni. Davanti ai giornalisti riuniti a Roma, il ministro degli Esteri ha inoltre aggiunto che il ruolo di queste due nuove componenti del partito sarà di primaria importanza in vista della verifica di governo prevista per gennaio.

Di Maio lancia i Team Futuro

Nella cornice del cinema Adriano, Luigi Di Maio ha raccontato alla stampa il ruolo dei Team del Futuro illustrando quanto fatto dal M5s nel corso di questi dieci anni di esistenza: “Il M5S sta contribuendo con piccoli passi a migliorare la vita delle persone. Questo perché dieci anni fa abbiamo messo competenze, idee e voglia di partecipazione. A volte una cosa buona deve finire affinché ne nasca un migliore.

Oggi con la nascita del Team del Futuro permettiamo al Movimento di pensare ai prossimi dieci anni”.

Parlando inoltre dei futuri Stati Generali del M5s, Di Maio ha poi spiegato l’importanza della nuova formazione nella verifica di governo del prossimo gennaio 2020: “Potremo scrivere una nuova carta dei valori del M5S. Ci credo fortemente, alla fine di questi tre step avremo reso un sevizio all’Italia. Alla fine se ne gioveranno gli italiani. A gennaio, quando dovremo mettere mano a un nuovo accordo di governo, il ruolo di questo team sarà fondamentale”.





I risultati della votazione su Rousseau

Nella votazione tenutasi nella giornata del 14 dicembre per l’istituzione dei facilitatori, le preferenze pervenute sulla piattaforma Rousseau sono state 24.326. Di queste l’84,6% si è espressa a favore della proposta di Luigi Di Maio, mentre il 15,4% contro.

Per quanto riguarda invece il voto sui Team del Futuro, i team che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze sono stati il Team Saiello (6.545, 36.6%) per l’area Imprese; il Team Cioffi (10.153, 61.9%) per l’area Trasporti e Infrastrutture; il team Giarrusso (9.279, 54,7%) per l’area Istruzione, ricerca, cultura; il team D’Orso (4.760, 30.4%) per l’area Giustizia e Affari istituzionali; il team Ciarambino (7.694, 43.8%) per l’area Sanità; il team Presutto (5.556, 34.7%) per l’area Economia; il team Pallini (9.650 51.8%) per l’area Lavoro e famiglia.