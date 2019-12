Oggi, domenica 15 Dicembre 2019, si terrà la manifestazione della sardine a Pisa: "Italia più giusta è traguardo necessario".

Continua il successo delle sardine, il movimento creato dal 32enne Mattia Santori, capace di riempire le piazze di molte città italiane, da Nord a Sud. Dopo la manifestazione di ieri a Roma, oggi, domenica 15 Dicembre 2019, le sardine si muoveranno su Pisa. L’appuntamento è nella bellissima piazza dei Cavalieri alle 18. Sono previste tantissime persone.

Le sardine si ritroveranno per “chiedere, con orgoglio, un Paese più giusto nei valori e nelle opportunità, un futuro sostenibile“. Inoltre, scendono in piazza per far sapere che a loro non piace vivere immersi nell’odio e nelle divisioni. Gli organizzatori affermano che le sardine vogliono una società capace di accogliere tutti e dove poter nuotare in libertà, consapevoli che un’Italia più giusta, libera, non populista, non solo è possibile, ma è un traguardo necessario per vivere bene insieme.





Manifestazione sardine Pisa

E aggiungono: “Non portare bandiere o simboli di partiti e associazioni.

Porta tonno, carne in scatola, pelati: raccoglieremo per i bisognosi”.

Sull’evento ha voluto esprimersi anche il sindaco di Pisa, Michele Conti: “Piazza dei Cavalieri ospiterà una manifestazione con tante persone che verranno anche da fuori città. La libera e pacifica manifestazione delle idee è patrimonio di tutti e il confronto civile è ricchezza per qualunque comunità”. Il primo cittadino ha poi voluto sottolineare come le piazze di Pisa rimarranno sempre aperte al confronto e al dialogo democratico. Infine, Conti conclude il suo intervento augurandosi che tutto possa svolgersi al meglio e senza alcun problema, “nel rispetto delle preziosa delicatezza dei nostri monumenti e della bellezza della nostra città”.