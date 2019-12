Una confezione di Nutella Biscuits che lascia molti dubbi: Matteo Renzi accende la discussione su Twitter con un'immagine.

I due Matteo della politica, Renzi e Salvini, sono scivolati sui Nutella Biscuits: prima il leghista con le nocciole turche, ora il leader di Iv con la confezione. Mentre Salvini boicottava le nocciole prodotte in Turchia e allontanava il consumo di Nutella favorendo i prodotti italiani; Matteo Renzi mostra una confezione totalmente nuova per i consumatori nazionali. In un tweet, infatti, l’ex premier ha pubblicato un’immagine in cui mostra una confezione dei biscotti alla Nutella diversa da quella che si trova nei maggiori supermercati. Vediamo di che cosa si tratta.





Matteo Renzi sui Nutella Biscuits

Anche Matteo Renzi ha provato ad assaggiare i tanto acclamati Nutella Biscuits: su Twitter, però, ha pubblicato un’immagine sospetta. La confezione, infatti, non richiama il sacchetto venduto nei supermercati, ma un tubo che si vede in alcune attività commerciali all’estero e in poche selezionate attività italiane.

Sul web è caccia alla verità: tra gli utenti, infatti, sono apparse delle divertenti ipotesi a tale riguardo.

Alcuni ritengono che Renzi si sia recato in un negozio speciale per acquistare i biscotti. Altri, invece, pensano che la Ferrero abbia inviato all’ex premier una confezione omaggio. Infine, Marco Travaglio ipotizza un’introduzione notturna dell’ex piddino negli stabilimenti dolciari per rubare la confezione speciale di biscotti. Il tutto, inoltre, mentre Elena Boschi faceva da palo. Qualunque sia la verità, anche Renzi ha provato i Nutella Biscuits.