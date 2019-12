Manovra, stop alla cannabis light: “Inammissibile”

Caos in Senato sulla Manovra: stralciata la norma che dava il via libera alla cannabis light.

Momenti decisivi per la manovra economica che è giunta al rush finale in Senato per il voto di fiducia. La prima grande battuta d’arresto è arrivata però in merito alla norma che dava il via libera alla cannabis light. Il provvedimento portava la firma del senatore pentastellato Matteo Mantero e aveva ottenuto la maggioranza in commissione Bilancio ma è stato stralciato perché giudicato “inammissibile” per “estraneità di materia“. La misura prevedeva che la canapa industriale con una percentuale di Thc inferiore allo 0,5% non fosse più considerata sostanza stupefacente.

Manovra: stralciata cannabis light

La misura relativa alla cannabis light è stata stralciata in Senato così come altri provvedimenti tra cui la tobin tax e lo slittamento al primo gennaio 2020 della fine del mercato tutelato per l’energia. La presidenza del Senato ha inoltre giudicato inammissibili le norme in materia di commissari straordinari, personale delle province, modifiche al decreto Sblocca Italia, modifiche alla legge della concorrenza, magistratura contabile, cambiale digitale, educazione civica, banche di credito cooperativo, informatizzazione Inail, agenda digitale della Pa, misure per l’innovazione e l’organizzazione del ministero della Giustizia.

“I commi stralciati – ha detto il viceministro dell’Economia Antonio Misiani – non hanno effetti dal punto di vista della finanza pubblica e anche quelli che hanno effetti sono limitatissimi. Non ravvisiamo la necessità di una nuova relazione tecnica, la ragioneria dello Stato aggiornerà barrando le norme inammissibili“.





Bagarre in aula

La decisione della presidenza ha scatenato le proteste in Aula, soprattutto da parte dei 5 Stelle. “Questo emendamento, è bene precisare, non riguarda la droga ma va ad incidere sugli agricoltori. L’applauso che le opposizioni hanno fatto in aula lo hanno fatto in faccia agli italiani” ha detto Mantero, a cui ha fatto eco Alberto Airola che ha accusato la Casellati di aver attuato una “scelta tecnica“. “Ringrazio la presidente a nome di tutte le comunità di recupero d’Italia.

Evitate la vergogna dello Stato spacciatore” ha detto Matteo Salvini. Esulta anche Giorgia Meloni: “Vittoria di Fratelli d’Italia: la norma sciagurata è stata cancellata dalla manovra“.