Matteo Salvini è arrivato nella città di Bari con una grandissima accoglienza: un bagno di folla si era riunito per il leghista. Oltre 2500 sostenitori sono arrivati da tutta la Puglia e hanno riempito lo Spazio 7 della Fiera del Levante. Inoltre, dalla provincia pugliese il leader leghista non ha annunciato il candidato alle elezioni regionali ma ha ribadito che “lo sceglieremo insieme”. Tuttavia, Salvini auspica che il centrodestra possa affermarsi nella regione e sbaragliare le forze di maggioranza al governo.

Bari, grande accoglienza per Matteo Salvini

Sulle note della canzone “Vincerò” di Pavarotti, Matteo Salvini fa il suo ingresso in un bagno di applausi allo Spazio 7 della fiera di Bari. Selfie, urla e tanto calore per il leader del Carroccio che fa la sua sfilata seguito dalle telecamere e dagli smartphone.

Tra applausi, bandiere e acclamazioni il leader leghista non ha annunciato il candidato alle prossime elezioni regionali, ma ha assicurato che l’obbiettivo “è mandare a casa una sinistra che ha fatto disastri in Puglia e in Italia. Mandare a casa gli Emiliano, i De Luca. Vogliamo correre – ha detto ancora Salvini – come Lega abbiamo una squadra eccezionale“.

Tra le priorità vi sono innanzitutto la risoluzione dei banchi sulla Manovra, il Mes, l’ex Ilva e il caso Alitalia. Ma anche la nuova legge elettorale e il taglio delle tasse. Tantissime le proposte che la Lega ha presentato e che Matteo Salvini ha chiarito nei suoi quasi 45 minuti di discorso. Al termine del quale, però, è partito un altro ulteriore, fragoroso applauso.

E di nuovo il leader leghista ha potuto godere del calore e del sostegno delle persone riunite per lui a Bari.