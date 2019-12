Pesantissimo l'attacco di Giorgia Meloni a Matteo Salvini: "La sua idea? Incomprensibile"

Matteo Salvini ha lanciato la sua idea per risolvere i principali problemi dell’Italia prima di andare alle urne ma la sua proposta “bipartisan” sembra non convincere affatto Giorgia Meloni. Quello che il leader del Carroccio vorrebbe è un comitato di salvezza nazionale appoggiato dalle forze politiche, ma la critica di Fratelli d’Italia è fortissima.

Meloni contro Salvini

“Un’idea incomprensibile. Sulle grandi materia come si può pensare di trovare un accordo?” ha detto Giorgia Meloni parlando nel corso di un’intervista. In particolare, ciò che la leader di Fdi critica è l’idea di condividere il tavolo con tutti “quelli favorevoli al Mes. Voglio vedere che intesa può mai esistere con chi sta facendo una manovra che prevede un incremento di tasse di 6 miliardi nel 2020 e di 11,2 nel 2021.

Le nostre visioni sono totalmente divergenti“. Meloni ne ha però anche per Giorgetti, che vorrebbe seguire il sistema spagnolo: “La Lega ha raccolto le firme per abolire la quota proporzionale. Poi si tratta sul proporzionale?“.





L’attacco alle sardine

Giorgia Meloni si è esposta anche sul tema delle sardine: “Questo movimento serve per restituire un pò di dignità alla sinistra. Di spontaneo ci vedo poco” ha detto commentato l’operato del nuovo Movimento che sta imperversando in tutte le piazze italiane. Nella giornata di sabato le sardine sono approdate nella Capitale registrando una grandissima partecipazione in piazza San Giovanni.