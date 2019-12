Sardine: una foto crea polemica sui social, ma è del 2014

Polemica sulla manifestazione delle sardine: la stessa foto sarebbe già stata utilizzata contro la Lega e risalirebbe al 2014.

È polemica in rete per una foto associata alla manifestazione delle sardine a Roma sabato 14 dicembre. Lo scatto mostra una piazza devastata al termine di un grande evento, con rifiuti e sporcizia lasciati ovunque. Il post è stato pubblicato da un’utente su Facebook e recita: “E brave le sardine…dove sono gli indignati stellini?“. Pare però che la foto sia già stata utilizzata in passato e risalga addirittura al 2014.





Sardine: la polemica sulla foto

Il 15 dicembre, un’utente si mostra indignata su Facebook a causa delle presunte condizioni in cui le sardine avrebbero lasciato Piazza San Giovanni al termine della manifestazione. Per sostenere la sua tesi la donna posta anche una testimonianza fotografica, ma proprio su questo punto sorgono i dubbi. La foto in questione era infatti già finita al centro del dibattito lo scorso ottobre quando venne associata alla manifestazione della Lega tenuta sempre nella medesima piazza.

Il post recitava: “Ecco le tracce evidenti del pensiero fascio-rutto-leghista“, ma anche in questo caso si tratterebbe di un errore.

Lo scatto del 2014

Stando a quanto rivelato da Open, la foto risalirebbe in realtà al 2014 e sarebbe stata scattata al termine di un concerto del Primo Maggio. In rete qualcuno si è reso conto della bufala segnalando l’errore all’utente che aveva deciso di condividerla. Contro di lei si sono scatenati i commenti: “Vergognati di pubblicare foto false” ha sentenziato qualcuno, mentre qualcun altro le ha consigliato: “Almeno pubblica foto vere“.