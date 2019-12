Scontro aperto sui social tra Vittorio Feltri e Andrea Scanzi: le ultime parole del direttore di Libero hanno scatenato le polemiche.

Vittorio Feltri non ha usato mezzi termini e ha sferrato un nuovo attacco nei confronti di Andrea Scanzi: “E’ convinto di essere un campione come Leo Messi. Chiamate gli infermieri. Non sta in piedi e si aggrappa al fisco, l’unica sua risorsa dialettica” recita il messaggio che il direttore di Libero ha indirizzato al giornalista.

A me è simpatico Scanzi, è talmente intelligente e fuori di testa che assomiglia a un testicolo — Vittorio Feltri (@vfeltri) December 18, 2019





Vittorio Feltri contro Andrea Scanzi

Su Twitter, Feltri ha ulteriormente rincarato la dose: “A me è simpatico Scanzi, è talmente intelligente e fuori di testa che assomiglia a un testicolo” ha scritto il diretto scatenando le polemiche sul web per i suoi modi forti e irriverenti. La querelle con Scanzi, d’altro canto, sta proseguendo ormai da diverso tempo. Tutto è partito da un tweet dello stesso Feltri rivolto a Scanzi e al giornale per cui scrive, Il Fatto Quotidiano: “Risulta che abbia perso, in ottobre, rispetto allo scorso anno, l’11% delle copie vendute.

Consigliamo a Travaglio: se vuole riguadagnarne altrettante basta che perda il buttafuori Andrea Scanzi”. Quest’ultimo aveva quindi risposto all’attacco indirizzando a Feltri una serie di volgarità che non hanno fatto altro che inasprire lo scontro che sta proseguendo a suon di post sui social network.