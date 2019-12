Mara Carfagna è convinta che gli italiani non si sentano rappresentati dal panorama politico attuale: per questo ha fondato Voce Libera.

Mara Carfagna ha presentato la nuova associazione da lei fondata, Voce Libera, annunciando “un’avventura bellissima”. All’interno del comitato tecnico scientifico sono stati inseriti nomi importanti tra i quali Carlo Cottarelli, Alfonso Celotto, Alberto Brambilla, Fabio Roversi Monaco e Giuliano Urbani. Inoltre, Voce Libera è nata per “tornare alla competenza“. “Il Paese – secondo Carfagna – ha bisogno di persone che hanno esperienza e che conoscono i problemi che il Paese si trova ad affrontare”. Al via dunque una nuova avventura.





Mara Carfagna presenta Voce Libera

Voce Libera nasce “perché amiamo molto il nostro Paese” ha spiegato Mara Carfagna nella giornata di presentazione ufficiale dell’associazione. “Non ci rassegnamo a vederlo ridotto in questo Stato- ha aggiunto -. Un Paese che non riesce a creare occupazione, a tenere le sue energie migliori.

Vogliamo contribuire a restituire dignità alla politica“. Insieme a nomi illustri della politica italiana, Carfagna ha ribadito: “Iniziamo una bella avventura che vuole unire e aggregare e ci auguriamo possa contribuire a rendere questo Paese migliore”. Il vero obbiettivo e il motivo per il quale è nata l’associazione, ha poi aggiunto la donna, è “per includere, per aggregare“.

Secondo Mara Carfagna esiste allo stato attuale un pezzo d’Italia che non si sente “rappresentato nello scontro tra, da un lato, il populismo, lo statalismo, l’assistenzialismo; dall’altro, il protezionismo, il sovranismo, il nazionalismo, la ricerca di un nemico a tutti i costi”. I cittadini chiedono serietà e “noi a questa Italia vogliamo provare a dare voce”.

La scelta di fondare un’associazione e non un partito è strategica e legata al fatto di “coinvolgere intelligenze ed energie preziose per disegnare il futuro che vogliamo, che però magari non accettano di indossare una casacca di partito.

Personalità che possono avere lo sguardo lungo sul Paese senza avere l’ansia dei sondaggi elettorali”.

La replica a Berlusconi

Silvio Berlusconi, leader di FI ritiene “inutile” la fondazione di un’associazione. A tale riguarda Carfagna ha replicato: “Non mi si poteva fare un augurio migliore”. “L’ultima volta che mi hanno detto che facevo una cosa inutile – ha poi aggiunto – è quando ho presentato la legge sullo stalking, una delle cose di cui più vado fiera”.