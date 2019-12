Calderoli nutre dubbi sulle posizioni prese da Di Maio sul caso Gregoretti: il leader M5s sarebbe stato a conoscenza dei fatti prima della Giunta.

Il caso Gregoretti, il cui processo vede imputato Matteo Salvini, sta generando un caos nel mondo politico: Calderoli ritiene che Di Maio fosse a conoscenza dei fatti prima della Giunta. Infatti, il vicepresidente leghista al Senato avrebbe un certo sospetto sul capo politico M5s. “Vorrei proprio capire una cosa – ha detto Calderoli -. La convocazione per la Giunta delle immunità parlamentari del Senato è arrivata ieri sera (19 dicembre ndr) alle 19:59 e soltanto da quel momento per la prima volta troviamo nero su bianco un ordine del giorno in cui viene menzionato il caso Salvini. Fino a quel momento non c’era nulla”. Tuttavia, il commento di Di Maio a Porta a Porta è arrivato due minuti prima, alle 19:57. A Calderoli non è sfuggito nulla.





Gregoretti, Calderoli sospetta su Di Maio

L’ordine del giorno che menziona Salvini sul caso Gregoretti è arrivato il 19 dicembre alle ore 19:59, ma il commento di Luigi Di Maio (che dava il suo consenso per procedere) è giunto due minuti prima sui media nazionali.

Calderoli si chiede come sia possibile che il capo politico M5s sia venuto a conoscenza dei fatti ancor prima che la Giunta ne fosse a conoscenza. Il vicepresidente leghista alla Camera, infatti, ha due ipotesi. Nel primo caso Di Maio non sapeva nulla “e parlava a caso senza sapere le cose”; nel secondo caso, invece, “aveva preso visione del fascicolo e ne parlava con cognizione di causa avendo letto le carte”. Quest’ultima ipotesi, però, metterebbe il grillino in una posizione scomoda, ovvero lo vedrebbe protagonista di un reato. “Gli atti riservati – ha spiegato infatti Calderoli – sono soltanto nella disponibilità dei membri della giunta del Senato”. Come è possibile dunque che Di Maio ne fosse a conoscenza ancora prima dell’organo giurisdizionale?