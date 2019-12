Dopo l’assoluzione di Marco Cappato a commentare la sentenza è anche il leader della Lega Matteo Salvini: “Sono uso leggere le sentenze prima di commentarle, sia quando riguardano gli altri che quando riguardano me”.

Il segretario della Lega a margine dell’incontro in Confcommercio ha preso tempo: “Leggerò il perché e il per come. Io comunque intendo la mia attività politica per garantire il diritto alla vita, non il diritto alla morte, quindi per potenziare tutte quelle strutture che aiutano chi soffre a non soffrire o soffrire di meno e il suicidio di Stato così come la droga di Stato secondo me sono l’ultima delle ultime opzioni“.