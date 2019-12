L'attrice Serena Grandi ha confermato l'ipotesi della sua candidatura alle elezioni in Emilia Romagna nella lista di Lucia Borgonzoni.

“Ci stiamo guardando, ma può essere che si chiuda su di lei a Bologna”. Con queste parole l’attrice Serena Grandi ha confermato la volontà di candidarsi nella lista di Lucia Borgonzoni per le elezioni regionali in Emilia Romagna. Da sempre aveva mostrato una certa vicinanza alla Lega, ma ora con l’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale sembra giungere la conferma. La lista, ha aggiunto l’attrice, “l’abbiamo voluta lasciare realmente civica e non un ricettacolo di ciò che sarebbe rimasto fuori da altre liste”.





Serena Grandi il lista con Borgonzoni

“Voterò per lei (Lucia Borgonzoni ndr.)” aveva detto invece nelle scorse settimane. “Noi donne siamo fortissime – ha anche aggiunto -, sappiamo come fare. C’è un sacco di delinquenza e allora ho pensato a Salvini, e a ritrovare la nostra identità che non abbiamo più”. Rispetto a Matteo Salvini, inoltre, aveva rivelato: “Mi piace la sua cultura e la sua identità, abbiamo bisogno di riconoscerci”.

La conferma non è ancora definitiva: le parole della Grandi, infatti, lasciano trasparire ancora qualche indecisione. “Ci stiamo guardando – ha infatti detto l’attrice -, ma può essere che si chiuda su di lei a Bologna”. La lista, tuttavia, “l’abbiamo voluta lasciare realmente civica e non un ricettacolo di ciò che sarebbe rimasto fuori da altre liste”.