Flavio Tosi contro Salvini: “La Lega è un partito morto”

Flavio Tosi ha sparato a zero contro Matteo Salvini paragonando la Lega di oggi a quella di ieri: "Un partito morto"

Ex sindaco di Verona ed eurodeputato, Flavio Tosi è tornato a parlare della Lega, partito in cui ha militato per anni e che ora, complice anche il cambio di nome, non è più quella che lui ha conosciuto. Nel corso di un’intervista radiofonica, Tosi ha sparato a zero su Matteo Salvini: “Quando sei leghista per 25 anni come me ci rimani per sempre, anche se Salvini mi ha buttato fuori. È la Lega che purtroppo come partito è morto” ha detto parlando dopo il congresso di Milano di sabato 21 dicembre.

Flavio Tosi contro Salvini

“Le battaglie per le quali io e quasi tutti i leghisti di quell’epoca entrammo nella Lega sono state cancellate – ha detto Tosi -. Vengono utilizzate come slogan al nord, ma a livello nazionale il federalismo è un tema che è stato cancellato“.

Le critiche che Tosi ha mosso vertono in particolare sulle differenze tra la Lega del passato e quella di oggi: “Basti guardare che prima eravamo pro-Catalogna e pro-Scozia, adesso Salvini è pro-Johnson e della Catalogna non parla più”.





“Salvini? Solo al comando”

Tosi sembra non apprezzare affatto l’operato di Salvini alla guida del Carroccio: “Bossi dopo la malattia del 2004 non è più Bossi. Vorrebbe avere lo spirito e la verve di prima, ma mi ha fatto un pò tenerezza vederlo parlare al congresso perché Salvini fa e disfa come vuole. Ormai la Lega è diventato il partito di Salvini, i consensi sono legati a Salvini” ha detto parlando “con la Lega nel cuore“.