Nel Documento Unico di Programmazione emerge come Virginia Raggi spenda oltre 6,5 milioni di euro per pagare il suo staff.

Virginia Raggi si posiziona in vetta alla classifica per gli stipendi pagati al suo staff: né Marino né Alemanno, infatti, erano mai arrivati ad una cifra simile. All’inizio del suo mandato, nel 2016, però, la sindaca aveva assicurato che “il M5S in Campidoglio spenderà almeno 300 mila euro in meno ogni anno rispetto all’ultima amministrazione Pd di Marino e un milione di euro in meno rispetto a quella di Alemanno (sostenuta dal centrodestra e da Fratelli d’Italia)”. Tutto ciò, dunque, “sui 5 anni si traduce in almeno 1,5 milioni di euro in meno rispetto a Marino – proseguiva ancora Raggi -, ben 5 milioni di euro in meno rispetto ad Alemanno”. Da quanto emerge nel Documento Unico di Programmazione, però, la sindaca di Roma erogherebbe oltre 6,5 milioni di euro ai suoi consulenti, assessori e ai vari membri del suo staff.

Vediamo nel dettaglio di che cosa stiamo parlando.





Lo staff d’oro di Virginia Raggi

Come riporta il Messaggero, nel bilancio 2020-2022 emerge come Virginia Raggi spenda oltre 6,5 milioni di euro per pagare il suo staff. Una cifra che batte i suoi predecessori Alemanno e Marino. Le cifre del Documento Unico di Programmazione, infatti, riportano sotto la voce spese per “il personale degli Uffici di diretta collaborazione degli Assessori” due cifre: “€ 6.555.654,35 per l’anno 2020 e € 6.557.144,81 per l’anno 2021″. L’amministrazione M5s, però, doveva essere risparmiatrice e controllata (nel 2016 i social grillini denunciavano: “Altro che maxi-stipendi, qui siamo alle maxi-balle!”). Ma da quanto emerge Raggi spenderebbe 1,2 milioni in più della giunta di centrosinistra e mezzo milione in più di quella di centrodestra.