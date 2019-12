I sondaggi svolti sulle elezioni In Emilia Romagna hanno rilevato un sorpasso da parte del candidato centrosinistra sull'avversaria leghista

I sondaggi in merito ai canidati alle prossime elezioni In Emilia Romagna hanno rilevato un sorpasso da parte del candidato centrosinistra sull’avversaria Lucia Bergonzoni, rappresentante della Lega.

Sondaggi Emilia Romagna, Bonaccini avanti di 3 punti sulla Lega

Un sondaggio svolto lo scorso 19 dicembre dal team di esperti di Opinio Italia ha rilevato un notevole sorpasso del centrosinistra sulle altre fazioni politiche, per quanto riguarda le prossime elezioni regionali in Emilia Romagna, previste il 26 gennaio.

Secondo quanto raccolto dal team di sondaggisti intervistando un campione di mille persone, il candidato Stefano Bonaccini fino allo scorso 15 novembre aveva collezionato una percentuale di elettori vicina al 45%, inferiore a quella della leghista Lucia Bergonzoni, a quota 46%.

Un mese dopo però le cose sono cambiate: a metà dicembre, il governatore del centrosinistra ha visto incrementare la sua percentuale di ben 3 punti, salendo a quota 48, recuperando non solo il gap con la Lega, ma superando la sua avversaria principale ferma ancora a 45%.

Leggero calo anche per Simone Benini (candidato Movimento 5 stelle) , passato dal 6-10% di novembre al 5,5%-9,5% di dicembre.

I dati raccolti ancora non hanno spiegato il motivo di questo andamento in rialzo per il movimento di centrosinistra, e soprattutto la decrescita percentuale della Lega, ma stando alla storia della politica italiana, questo fenomeno non è nuovo ai sondaggi, visto che l’Emilia Romagna da sempre registra notevoli percentuali a favore delle fazioni del centrosinistra, come il PD ai tempi di Renzi.

Ad una decina di giornio dal voto, Opinio Italia renderà noto un altro sondaggio per capire se l’indice di gradimento sarà rimasto stabile.