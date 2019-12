Le liste per le prossime elezioni regionali in Calabria, in programma il 26 gennaio 2020, sono state chiuse: si sfideranno quattro candidati.

Jole Santelli, Pippo Callipo, Francesco Aiello, Carlo Tansi sono i nomi dei quattro candidati inseriti nelle liste per le elezioni regionali in Calabria del prossimo 26 gennaio 2020. Nell’appuntamento elettorale i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo Governatore della Regione. Nella stessa giornata, però, verranno scelti anche i nuovi componenti del Consiglio Regionale. Un appuntamento importante per tutte le forze politiche. Secondo il premier Giuseppe Conte, però, non si tratta di un banco di prova per il governo.





Regionali Calabria 2020: le liste

Le liste per le prossime elezioni regionali in Calabria (in programma il 26 gennaio 2020) sono state chiuse. Sarà una corsa a quattro tra Jole Santelli, Pippo Callipo, Francesco Aiello, Carlo Tansi. Conosciamo meglio i profili dei candidati.

Jole Santelli, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, è la candidata sostenuta dai sei partiti di centrodestra: Fi, Fdi, Lega, Santelli presidente, Udc, Cdl.

Pippo Callipo, invece, è un imprenditore sostenuto dal Pd, da una lista filiazione dell’associazione “Io resto in Calabria”, dai “Democratici e progressisti” e da “10 idee per la Calabria”. Quest’ultima formazione, però, rischia l’esclusione.

Francesco Aiello è invece il docente universitario scelto dagli iscritti alla piattaforma Rousseau. A sostegno ci sarà dunque il Movimento 5 stelle. Infine, l’ex capo della Protezione civile regionale Carlo Tansi verrà sostenuto dalle liste “Tesoro Calabria”, “Calabria Pulita” e “Calabria Libera”.

Candidati Consiglio Regionale

Dopo aver ritrovato compattezza sul nome del candidato governatore della Calabria, il centrodestra schiera tra i possibili componenti del Consiglio Regionale alcuni volti noti. Ad esempio, Fratelli d’Italia candida Giuseppe Neri, eletto in precedenza con la lista “Democratici e progressisti”. L’UdC, sempre a sostegno della Santelli ha candidato invece Antonio Scalzo, ex presidente del Consiglio regionale.

Dalle schiere di Pippo Callipo arrivano delle novità: ritorna l’ex sindaco di Isola Capo Rizzuto Carolina Girasole, assolta recentemente dall’accusa di aver agevolato la cosca di ‘ndrangheta degli Arena.

In cerca di conferma anche il presidente uscente Nicola Irto. In lizza, infine, anche Maria Saladino.