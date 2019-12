Dopo la tragedia consumatsi in Val Senales che è costata la vita a tre donne, Matteo Renzi ha scritto un post di cordoglio.

Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati dalla politica alle famiglie delle vittime che hanno perso la vita a causa di una valanga in Val Senales, figura quello di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva ha postato la foto del luogo dell’incidente sui suoi canali social per poi esprimere la sua vicinanza di fronte ad una tale tragedia.

Renzi sulla Valanga in Val Senales

Renzi ha dapprima scritto che chiunque abbia mai sciato con i propri figli si sente gelare il sangue a leggere notizie come quella riguardante la morte della donna di 35 anni e delle due bambine di 7. Dopo aver espresso le sue sentite condoglianze alle loro famiglie, ha poi aggiunto una preghiera per loro, vale a dire “un Signore delle Cime intonato a bassa voce davanti alle maestose montagne“.

La tragedia è avvenuta sulla pista da sci che dal ghiacciaio, situato a oltre 3000 metri di quota, porta al fondo valle.

La neve si è staccata nel tratto tra la Forcella dei contrabbandieri e il rifugio Teufelsegg e ha investito una comitiva di turisti tedeschi. Ad avere la peggio sono state le tre donne sopra citate, per le quali è stato inutile l’intervento di circa 70 soccorritori del Soccorso alpino, dei Carabinieri e della Guardia di finanza. In un primo momento la figlia della donna era stata rianimata sul posto e poi trasferita con l’elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. Ma non appena arrivata, è deceduta dopo il ricovero.

Intanto la Procura ha aperto un’inchiesta per capire le cause della valanga e soprattutto se il dramma poteva essere evitato.