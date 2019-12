Sembra sempre più vicino il processo per Matteo Salvini, indagato per il caso Gregoretti: la Lega non ha i numeri in Senato per salvarlo.

Il processo per Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per il caso Gregoretti, sembra ormai inevitabile. Questa volta, a differenza di quanto accaduto durante il primo governo Conte con il caso Diciotti, la Lega (senza il supporto del M5s) non ha i numeri al Senato per salvare il suo leader ed evitare di arrivare davanti a un giudice.

Gregoretti, Salvini verso il processo

Non sarà un Diciotti bis: questo è il quadro dipinto dai numeri che la Lega può vantare a Palazzo Madama. Al Carroccio (unito al resto del centrodestra) mancano circa venti voti per respingere l’autorizzazione a procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 135 del regolamento del Senato secondo cui “l’esame degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria” in materia.





Per conoscere il verdetto finale bisognerà attendere il 20 gennaio. I numeri, però, non sembrano giocare a favore dell’ex ministro dell’Interno.

La coalizione di centrodestra può contare su 140 senatori, molti meno dei 161 necessari. Tutte le speranze del Carroccio sono riposte in Italia Viva. Ma, anche se i renziani scegliessero di votare per evitare a Salvini il processo Gregoretti (andando nella direzione opposta rispetto a quanto fatto pochi mesi prima per il caso Diciotti), servirebbe a poco, dal momento che garantirebbero solo 17 seggi in più (arrivando dunque a 157). Un’altra scappatoia per il leader della Lega potrebbe essere rappresentata dalla defezione di alcuni grillini dissidenti, come Paragone e Giarrusso, che potrebbero scegliere di non seguire le direttive del leader del Movimento.

Il problema si ripropone anche nel caso della Giunta per le immunità, dove il centrodestra può contare su dieci voti contro i dodici della maggioranza (e uno delle Autonomie).