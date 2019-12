Mattarella porge i migliori auguri per il nuovo anno: tra le parole chiave chiave del suo discorso ci sono "coesione nazionale" e "identità italiana".

Sergio Mattarella ha preparato il suo discorso di fine anno previsto per il 31 dicembre alle ore 20:30. Tra le novità del 2019, però, c’è un cambio di location: il presidente ha scelto di entrare nelle case dei cittadini italiani annunciando il suo augurio non più dallo “studio alla Palazzina”, ma da un salone del Quirinale che non tutti conoscono. L’obbiettivo è quello di ricreare uno spazio aperto, di dialogo e di confronto come quello che auspica possa esserci ogni giorno tra i partiti tanto al governo quanto all’opposizione. Le parole chiave scelte dal Presidente della Repubblica sono “identità italiana” e “coesione nazionale”.

Terminato il discorso, infine, anche per il Presidente si aprirà un momento di condivisione e di festa.

Mattarella riunirà i figli e i nipoti a Roma per una cena in compagnia e nei giorni seguenti raggiungerà invece la sua città: Palermo.





Mattarella, discorso di fine anno

Come ogni anno, anche per la fine del 2019 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella porge i suoi auguri nel consueto discorso dal Quirinale. Davanti all’attenzione di milioni di italiani, il Capo dello Stato ha riportato alcuni eventi cruciali del 2019. Per iniziare, infatti, ha ricordato la fine di un anno intenso e difficile per la politica: si sono succeduti due governi, l’uno giallo-verde formato da Lega e M5s, l’altro giallo-rosso formato da Pd e M5s. La crisi di governo che è scoppiata in agosto è stata risolta fortunatamente in tempi molto rapidi e ciò ha permesso la nascita dell’esecutivo che attualmente governa l’Italia.

La stabilità è ancora lontana e Mattarella ha fatto appello quindi allo “spirito di comunità”, per consentire a una vasta area del nostro paese di uscire dallo stato di necessità nel quale ora si trova.

Nonostante i problemi economici e sociali nei quali versa il nostro Paese, quindi, Mattarella cerca di “esortare i cittadini italiani alla fiducia e all’autostima”. Con un tono quotidiano e colloquiale, senza attacchi ai partiti o prese di posizione, Mattarella ribadisce i concetti citati lo scorso anno: “L’Italia che cuce e ricuce”. L’auspicio è di riuscire ad alleviare il peso del debito pubblico alle generazioni successive.

Nel 2020, inoltre, si aprirà un periodo importante per la politica con due probabili appuntamenti referendari. Il primo riguarda la norma che prevede la riduzione dei parlamentari; mentre il secondo concerne il taglio della quota proporzionale dell’attuale legge elettorale.