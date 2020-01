Giorgia Meloni: la diretta social interrotta dalla figlia Ginevra

Nel corso della diretta social di fine anno, Giorgia Meloni è stata interrotta dalla figlia Ginevra dando vita a un simpatico siparietto familiare.

Simpatico imprevisto quello capitato durante la diretta social di fine anno di Giorgia Meloni, che è stata improvvisamente interrotta dalla figlia Ginevra in un simpatico siparietto di intimità familiare. La leader di Fratelli d’Italia stava infatti illustrando il proprio resoconto del 2019 appena trascorso quando la piccola Ginevra ha fatto capolino nell’inquadratura per qualche secondo. Un inedito momento di pubblica maternità per Giorgia Meloni, che prima d’ora aveva sempre preferito tenere lontana dai riflettori la sua vita privata.

Giorgia Meloni e la figlia Ginevra

Qualcuno forse potrà pensare che sia stata una messinscena appositamente preparata in precedenza per mostrare il lato umano di Giorgia Meloni: icona femminile della destra sovranista italiana. La rapida incursione di Ginevra all’interno della diretta è infatti avvenuta poco dopo che la Meloni aveva parlato dell’ormai celebre Congresso delle famiglie di Verona, al quale Fratelli d’Italia aveva partecipato lo scorso marzo al fine di ribadire la sua linea politica a difesa della famiglia tradizionale. Famiglia tradizionale proprio come quella della leader sovranista, composta da madre, padre e figlia.





Gli altri figli dei politici

Ma Giorgia Meloni non è l’unica figura politica in Italia a mostrare i propri figli a favore di telecamera. Anche Matteo Salvini si fa raffigurare infatti nella veste di genitore modello, come quando viene immortalato mentre cucina per i suoi due figli o quando pubblica direttamente immagini in cui è assieme alla secondogenita Mirta, rigorosamente ripresa sempre di spalle.

Curiosamente fu proprio Salvini lo scorso agosto a polemizzare con il giornalista di Repubblica Valerio Lo Muzio, che aveva chiesto all’allora ministro dell’Interno come mai suo figlio Federico fosse in sella ad una moto d’acqua della Polizia, esortandolo a non coinvolgere i bambini all’interno della polemica politica.