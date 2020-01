Sono sette i messaggi scambiati tra Palazzo Chigi e il ministero degli Esteri: Salvini ritiene che Conte fosse d'accordo sul caso Gregoretti.

Matteo Salvini ha presentato la sua memoria alla Giunta nella giornata di venerdì 3 gennaio 2020. Sarebbero 7 le e-mail scambiate con il gabinetto del Ministero per ribadire come il premier Giuseppe Conte avesse dato sostegno alle azioni intraprese contro la nave Gregoretti. Il leader leghista, infatti, ha depositato una trentina di pagine di documenti presso la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. I messaggi di cui parla Salvini, inoltre, sono stati inviati tra il 25 e il 31 luglio 2019 tra il ministero degli Esteri e Palazzo Chigi. La nave Gregoretti con 131 migranti a bordo era stata bloccata dall’ex Ministro degli Interni nel porto di Augusta.





Gregoretti, la memoria di Salvini

Matteo Salvini ha agito nell’interesse dell’Italia quando ha deciso di bloccare al porto di Augusta la nave Gregoretti: questo è quanto emerge dalla sua memoria.

Venerdì 3 gennaio, infatti, il leghista ha presentato una trentina di pagine di documenti e allegati per ripercorrere fedelmente quanto nel luglio scorso. Secondo quanto ricostruito, l’azione contro la Gregoretti è stata intrapresa col pieno coinvolgimento di Palazzo Chigi e dei ministeri competenti. Il caso, inoltre, è sovrapponibile a quello della nave Diciotti. Con queste dichiarazioni, quindi, si chiede di negare il via libera del Tribunale di Catania per rinviare a giudizio Salvini, accusato di sequestro di persona. La giunta esaminerà tale richiesta il 20 gennaio.

Salvini ha ribadito che le email scambiate con il gabinetto delle presidenza del Consiglio dimostrano che “la gestione dei migranti non rappresentava l’espressione della volontà autonoma e solitaria del Ministero dell’Interno”. Il blocco della nave sarebbe stata “una iniziativa del Governo italiano“.

L’azione, in sintesi, “non può essere svilita come mera posizione politica avulsa dalla complessiva strategia dell’Esecutivo”.

Conte, Di Maio e Bonafede

Matteo Salvini ha citato anche l’ex vicepremier e l’ex titolare della Giustizia del governo giallo-verde (rispettivamente Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede). Questi ultimi, insieme al premier Giuseppe Conte, avrebbero “difeso la mia linea”. Inoltre, la presidenza del Consiglio si è attivata in prima persona per la redistribuzione dei migranti in Europa.