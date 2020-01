Giambattista Borgonzoni, il padre della senatrice Lucia, ha pubblicato una foto sui social insieme al fondatore delle Sardine, Mattia Santori.

A poche settimane dalle elezioni regionali in Emilia Romagna, spunta un’immagine del padre della candidata Lucia Borgonzoni insieme a Mattia Santori. Giambattista Borgonzoni, infatti, ha mostrato il suo dissenso verso la Lega e ha dichiarato che alle urne voterà per Bonaccini. “La Lega – ha detto Borgonzoni senior – non mi piace per il disprezzo che esprime verso gli ultimi. Certamente entusiasma gruppi di penultimi inconsapevoli di diventare in breve i prossimi ultimi”.





Borgonzoni padre e Mattia Santori

Venerdì 3 gennaio Giambattista Borgonzoni, il padre della senatrice Lucia (candidata leghista alle regionali in Emilia) ha pubblicato una foto con Mattia Santori. A poche settimane dal voto, quindi, Borgonzoni senior ribadisce la contrapposizione politica rispetto alla figlia: “Voterò per Stefano Bonaccini del Pd”.

In occasione di Capodanno, dunque, Borgonzoni senior ha invitato il fondatore delle Sardine e Roberto Morgantini per uno scambio di auguri.

Per l’occasione ha anche spiegato: “Ho voluto incontrare Mattia Santori, ragazzo in gamba che insieme ad altri giovani sta animando un movimento con principi sani e civili, per augurare di centrare l’obiettivo: arrestare le politiche della Lega“.



Il contrasto di idee in questo campo è sempre stato palese, al punto che lo scorso novembre, il padre di Lucia si era espresso con queste parole sul partito della figlia. “La Lega non mi piace per il disprezzo che esprime verso gli ultimi. Certamente entusiasma gruppi di penultimi inconsapevoli di diventare in breve i prossimi ultimi – e, a proposito delle Sardine – con piacere vedo che escono tanti pesci da mari, fiumi e laghi: evidentemente non sono l’unico”.