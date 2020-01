Beppe Grillo ha pubblicato una foto sul suo profilo Facebook che testimonia la cerimonia di consegna della laurea honoris in Antropologia.

La “World Humanistic University“, con sede a Miami negli Usa e a Quito in Ecuador, ha consegnato una laurea honoris causa in Antropologia a Beppe Grillo. Il comico e fondatore del Movimento 5 stelle ha presentato con orgoglio l’attestato su Facebook ironizzando: “Dottore Elevato”. La consegna è avvenuta lo scorso 3 gennaio alla presenza del rettore dell’università, Carmina De La Torre, e del presidente dell’Università, il professor Henry Soria. Beppe Grillo, inoltre, ha voluto ringraziare anche l’ex console generale dell’Ecuador in Italia, Narcisa Soria, e il professor Stefano Rimoli.





Beppe Grillo, laurea honoris causa

Corona d’alloro sulla testa, attestato alla mano e un bel sorriso. Lo scatto pubblicato su Facebook da Beppe Grillo testimonia la cerimonia di consegna della laurea honoris in Antropologia. Il comico e fondatore di M5s, infatti, ha ricevuto il 3 gennaio scorso il riconoscimento dalla World Humnistic University.

Le motivazioni? Innanzitutto “il notevole servizio reso all’umanità incentrato sull’aiutare il prossimo con un grande senso di fratellanza, giustizia, equità e umanità. Inoltre, “in virtù del suo impegno in sostegno dell’educazione e per la leadership esercitata nell’ambito dei servizi sociali e dello sviluppo sostenibile”.



L’istituto con sede a Miami e a Quito si definisce come “un’istituzione con uno stile di educazione americano“. Sul sito ufficiale, inoltre, si possono trovare nel dettaglio i diversi corsi offerti agli studenti: dalla psicologia alle scienze umane passando per il turismo e lo sport. L’università, fondata nel 2018, potrebbe arrivare anche in Italia e Angola nel 2020. Tra i membri onorari, infatti, spiccano l’ex pilota motociclistico Gianni Rolando e due italiani.

Giuliano Camera, maestro di Karate, e Alessandro Mandraffino, professore di immunologia all’università di Tor Vergata.