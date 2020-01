Alfio Baffa, candidato alle regionali in Calabria, si mostra in un video con sigaro e rum. 39enne è un imprenditore nel settore dei lavori pubblici, dal 2013 al 2018 consigliere comunale di maggioranza a Corigliano Calabro.

Nudo, immerso nella vasca da bagno con il sigaro e un bicchiere di rum. Appare così Alfio Baffa, candidato alle regionali in Calabria per la Lega. Nel video, Baffa saluta i suoi amici del “gruppo revenge porn”, dopo essere stato, racconta, alla manifestazione di Salvini a Roma, a piazza San Giovanni.

Il revenge porn, è quella pratica illegale alimentata da chi, posta immagini o video espliciti che ritraggono proprie ex fidanzate, al fine di “deriderle” per il proprio allontanamento e per “vendicarsi”.

“Volevo fare un saluto da Roma, dopo la manifestazione di Salvini – dice il candidato della Lega nel video -.

Anzi, faccio un brindisi con voi: salute! Ci vediamo presto, ragazzi», aggiunge Baffa, e mostra il bicchiere per poi bere il rum. Non si sa chi del suo gruppo abbia fatto uscire il video ma questo è diventato virale in poche ore.

Il diretto interessato ha risposto direttamente sulla sua pagina Facebook, alle polemiche scaturite:

“In merito al video che mi sta rendendo famoso mi chiedo: un bagno in vasca fa notizia perché i candidati delle altre liste non sono molto “puliti”? O forse è una questione di buon gusto? Perché in quel caso ci tengo a scusarmi: non si può bere del rhum in un bicchiere di plastica! Che un video mandato goliardicamente a qualche amico potesse finire sulle testate nazionali non me lo sarei mai aspettato, ma grazie a questo video avrò qualche vecchio amico in meno ma tanti nuovi amici in più che stanno esprimendo solidarietà per questo sciacallaggio. La politica calabrese è cattiva, me lo avevano detto, ma pensavo mi giudicassero per i temi o per le categorie che intendo rappresentare, non certo per aver detto qualche parola inopportuna in una chat goliardica!Chiedo scusa se qualcuno si fosse sentito offeso o non abbia gradito la mia vista in una vasca, per farmi perdonare durante la mia campagna elettorale distribuirò gratuitamente sigari a chi ne vorrà.Credo che nella vita si può sbagliare qualche parola o qualche scelta, ma dagli errori si guarisce. Di cattiveria, invece, si muore. Vi aspetto per fumarci un sigaro insieme, e crepi l’avarizia”.