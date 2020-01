"Non è stato facile per me" ha detto Giorgia Meloni. "L'Italia è pronta per una donna premier. Dimostriamo tutti i giorni di saper governare"

Giorgia Meloni si è lasciata andare ad alcune rivelazioni su quelle che secondo lei potrebbe essere il futuro del governo italiano. Secondo la leader di Fratelli d’Italia, il Paese sarebbe pronto ad una leadership al femminile: “Se avessimo avuto un premier donna ora staremmo meglio” ha detto nel corso di un’intervista. “Per me i tempi sono sempre stati maturi. Gli italiani hanno una certa resistenza a riconoscere che le donne dimostrano tutti i giorni di saper governare, anche quando escono dai confini domestici“. Che si tratti di una mossa calcolata? Secondo molto potrebbe essere proprio lei la prima donna a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio.

Giorgia Meloni: “L’Italia è pronta”

La Meloni ha già dimostrato in più occasioni di avere carisma e istinto alla leadership essendo anche l’unica donna, al momento, alla guida di uno dei partiti principali del Paese che sta continuando a crescere nei sondaggi.

“Per me non è stato facile – ha raccontato -. Ho provato a ritagliarmi qualche giorno di vacanza per stare con mia figlia, ma oggi ho passato 12 ore al telefono“. Sulla mancanza di donne a ricoprire i ruoli centrali della politica dice: “Non tutte credono di potercela fare a competere con gli uomini e finiscono per competere tra loro stesse, convinte che ci sia un livello più basso nel quale relegare le proprie competenze“.





“Conte? Attaccato alla poltrona”

Ospite della trasmissione Dritto e Rovescio, Giorgia Meloni non si è tirata indietro nel commentare l’operato di Giuseppe Conte: “Non puoi stare al governo con la Lega di lunedì e passare a Liberi e Uguali il martedì. Ritengo che sia una persona molto attaccata alla poltrona. Non è il mio modello di premier, la politica non si fa con le alleanze variabili, anche perché di solito non finiscono mai bene“.