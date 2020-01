Salvini festeggia il raggiungimento di diverse migliaia di follower su TikTok, l'app che consente l'abbinamento di vdeo e musica.

Matteo Salvini esulta per il primo traguardo raggiunto su TikTok: il leader della Lega ha infatti totalizzato quasi 200 mila follower, da aggiungersi ai 4 milioni di like di cui gode la sua pagina Facebook e ai 2 milioni che lo seguono su Instagram.

Salvini e i follower su TikTok

A fornire questi numeri è stato lui stesso in una diretta Facebook dall’aeroporto di Linate, mentre attendeva la partenza del suo volo diretto in Calabria. Qui è infatti atteso a Rende, Botricello e Crotone per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di domenica 26 gennaio 2020.

Ha ringraziato per la crescita della sua pagina “alla faccia di tutti i soloni, gli intellettualoni e i professoroni che avevano decretato la morte mia e della Lega“, affermando invece di essere più vivo, vivace e vincente che mai.

A dimostrarlo anche il fatto che nella prima settimana del 2020 quella di Salvini è stata la pagina Facebook di un politico che è cresciuta di più, aumentando di 129.836 like con un distacco di 110.000 unità dal secondo classificato, Gianluigi Paragone.





Su TikTok invece i ragazzi e le ragazze che effettivamente lo seguono sono 159.700, cifra leggermente inferiore da quella pari a 200.000 da lui decantata. La cifra relativa al totale dei like raggiunti è invece di 915.300. Sono diversi i contenuti che pubblica sull’app cinese che permette di abbinare i video alla musica. Si passa dalla preparazione dei tortellini a quella delle tagliatelle al ragù bolognese fatte durante la campagna elettorale in Emilia-Romagna. Non mancano poi elementi multimediali in cui si improvvisa cantante imitando due dei suoi artisti preferiti, Vasco e Fabrizio De Andrè.