L'attacco sferrato da Matteo Salvini contro Lucia Azzolina non è passato inosservato: anche Matteo Renzi scende in campo e attacca M5s.

Ha fatto discutere l’opinione pubblica l’attacco sferrato da Matteo Salvini contro la neo ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Il leghista la accusa di aver copiato interi pezzi di articoli scientifici nella sua tesi di laurea, ma lei si difende con fermezza. Azzolina, infatti, ha attaccato a sua volta Salvini accusandolo di non conoscere la differenza tra “una tesi di laurea da una tesi di fine relazione di tirocinio Ssis”. Inoltre, la neo ministra avrebbe puntato il dito contro l’ex vicepremier dicendo: “Non ha mai studiato“. Sul caso Azzolina, però, è intervenuto anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi: il suo commento va dritto contro i 5 stelle.





Caso Azzolina, Matteo Renzi

Anche Matteo Renzi ha voluto esprimere il suo commento riguardo il caso della presunta tesi plagiata di Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione.

Dopo l’attacco di Salvini a quest’ultima, però, il leader di Italia Viva si scontra con M5s. “Non so se questa accusa sia vera o falsa. E aggiungo – aggiunge Renzi – che mi interessa molto di più capire che idee abbia il Paese sul futuro della scuola, non sul passato del ministro. C’è una cosa però che mi sembra molto ingiusta: la doppia morale“.

Infatti, prosegue l’ex premier, “oggi di Lucia Azzolina e i grillini non parlano. Zitti, silenzio, imbarazzo. E nessuno che nei talk o nei commenti sottolinei come sia vergognoso questo atteggiamento”. Per Renzi non si tratta di qualcosa di sorprendente, ma di quella chiama “doppia morale“. “L’abbiamo già vista sulle banche – aggiunge infine -, sui processi, sui finanziamenti al Blog di Beppe Grillo.

Ipocrisia, allo stato puro: tutti lo sanno, nessuno ha il coraggio di ammetterlo“.