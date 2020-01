Gianluigi Paragone, dopo essere stato espulso da M5s, ha annunciato che potrebbe avviare una collaborazione con Alessandro Di Battista.

Ospite nel programma Mezzo’ora in più su Rai 3, Gianluigi Paragone fresco di espulsione da M5s, ha annunciato un progetto che intende avviare con Di Battista. “Io e Alessandro di Battista – ha detto l’ex grillino – vogliamo mettere insieme qualcosa di culturale che si richiama alle origini del Movimento, magari un gruppo di lavoro o uno spettacolo teatrale. Siamo in contatto da tempo e abbiamo le idee chiare”. Poi Paragone ha anche attaccato il capo politico definendolo “appiccicato al suo potere”.





M5s, progetto Paragone-Di Battista

Mentre il Movimento 5 stelle va verso “una naturale implosione”, secondo Paragone, “io e Alessandro sicuramente dobbiamo mettere in piedi qualcosa di culturale rispetto alle posizioni di un tempo di M5s”. Dovranno “essere ancora antisistema“. Quello che intendono costruire i due grillini, dunque non è “una Fondazione, ma pensiamo a un gruppo di lavoro, che trova nelle pagine social un elemento di condivisione”.

Gianluigi anticipa anche che “magari daremo vita a uno spettacolo teatrale che spieghi il perché di certe cose”.

Rispetto alle possibili dimissioni da capo politico di Luigi Di Maio, inoltre, Paragone ha commentato: “Tutti sanno che i compagni di scuola e di paese di Di Maio sono stati piazzati nei ministeri. Il Movimento non può fare questa cosa. Luigi non si dimette, farà di tutto per rimanere appiccicato al suo potere“.

Infine, riguardo le prossime elezioni in Emilia Romagna ha commentato: “Mi asterrei, in bocca al lupo al candidato del Movimento, ma è fuori gara”.