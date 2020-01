Dopo l'addio di Bugani al ruolo di socio della piattaforma Rousseau si apre la possibilità di un nuovo incarico per Alessandro Di Battista.

Alessandro Di Battista potrebbe assumere un nuovo incarico all’interno di M5s: Max Bugani (socio di Rousseau), infatti, ha lasciato l’associazione. L’annuncio è arrivato nella serata di lunedì 14 gennaio direttamente dal Blog dei cinque stelle. “Il nostro enorme ringraziamento a Massimo Bugani – scrivono sul blog – che rimane referente della funzione Sharing e fondamentale componente della squadra Rousseau, ma non più socio, per dedicarsi alla sfida importante che oggi lo vede impegnato in Campidoglio”. L’ex deputato dei 5 stelle, invece, è entrato nel team dei referenti. Una vera e propria rivoluzione all’interno del Movimento 5 stelle che ha portato anche alla modifica dello statuto.





Di battista verso un nuovo incarico

L’attuale capo dello staff di Virginia Raggi, Max Bugani, era un volto storico per Rousseau e già da tempi si era reso protagonista di diverbi con il capo politico.

Questi ultimi, infatti, lo avevano portato a lasciare dapprima la segreteria e ora, contrario alla partecipazione di M5s alle regionali in Emilia Romagna, ha lasciato anche il ruolo di socio rivestito nell’associazione. Bugani, infatti, premeva per un’alleanza di M5s in Emilia o quantomeno una rinuncia alle regionali. Ciò significa che potrebbe emergere un nuovo incarico per Alessandro Di Battista che nel frattempo è entrato nel team dei referenti. In particolare, l’ex grillino è diventato, insieme a Marco Croatti e Paola Taverna, referente per il Portale Eventi Movimento 5 stelle.

Infine, lo Statuto del Movimento ha subito una modifica proprio poco tempo prima delle rivoluzioni di queste ore. Secondo le disposizioni finali, il residuo dei fondi delle donazioni non andrà più a Rousseau, ma invece alle imprese.