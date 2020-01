Bonaccini sul nuovo look: “Cardiologo mi ha detto di perdere 10 kg”

Bonaccini svela il retroscena del suo nuovo look: a causa di un problema di salute dovrà perdere 10 km su consiglio del cardiologo.

In collegamento con gli studi di Di Martedì, Stefano Bonaccini ha risposto al conduttore che gli chiedeva le ragioni del suo nuovo look. Confrontando infatti il suo aspetto attuale con quello passato, il candidato presidente avversario di Lucia Borgonzoni appare visibilmente dimagrito. Le ragioni del cambiamento sono però molto serie.

Bonaccini sul nuovo look

Il governatore emiliano-romagnolo ha spiegato che all’età di nove anni ha dovuto subire un’operazione al cuore. Intervento che, ha continuato, grazie ai passi in avanti nella medicina attualmente è più semplice fare, mentre lui dovette stare ricoverato tre mesi ad Ancona lontano dal suo paese di residenza.

Ha poi aggiunto di avere un’aritmia che lo accompagnerà per tutta la vita e specificato che all’inizio del 2020 ha avuto un problema di salute.

Ha quindi fatto tutti gli accertamenti che non hanno diagnosticato problemi gravi, tuttavia il cardiologo gli ha consigliato di perdere 10 kg. Per questo si è messo a dieta e ha iniziato a fare attività motoria, cosa che spiega il suo cambio di look.





In molti, non immaginando un motivo così serio, si erano invece chiesti, come accaduto per Matteo Salvini, se questo facesse parte di una strategia elettorale. L’outfit più curato, la barba rifinita e l’occhiale a goccia: uno stile informale e senza eccessi che era stato ricondotto alla volontà di sentirsi più vicino ai suoi elettori e di dare una particolare immagine di sé. Bonaccini aveva anche postato sui suoi canali social una foto che lo ritraeva in palestra intento a fare gli esercizi, scatto che aveva scatenato l’ironia sul web.