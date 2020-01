La candidata della Lega, Lucia Borgonzoni, ha di recente pubblicato un sondaggio su Facebook. Il risultato ottenuto, però, non è stato quello sperato

Le elezioni regionali in Emilia-Romagna sono alle porte. Il prossimo 26 gennaio, infatti, si andrà al voto per eleggere il nuovo presidente. Nel frattempo continua la sfida elettorale fra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni. Proprio la candidata della Lega ha di recente pubblicato un sondaggio su Facebook, il cui risultato non è stato quello sperato.

Il sondaggio social di Lucia Borgonzoni

“In Emilia-Romagna il 26 gennaio chi scegli?”, chiede la Borgonzoni attraverso un post su Facebook. L’esponente della Lega, infatti, ha pubblicato un’immagine in cui sono ritratti da una parte il governatore uscente e candidato del PD, Stefano Bonaccini, assieme a Nicola Zingaretti, definiti come il “passato”. Dall’altra parte ci sono proprio Lucia Borgonzoni e Matteo Salvini, descritti invece come il “futuro”. A corredo della foto la seguente domanda: “Che coppia scegliete?”.

Un vero e proprio sondaggio, quello lanciato dalla Borgonzoni, che però non ha ottenuto l’effetto desiderato.

Nel giro di poche ore, infatti, il post ha ottenuto oltre 35 mila reazioni, di cui oltre 28 mila a favore della coppia del Pd. Un risultato inaspettato, frutto del voto di tanti utenti esterni che non sostengono la Borgonzoni.



A commentare questa sorta di trollata social è stato lo stesso leader del Carroccio, Matteo Salvini, che sempre su Facebook ha affermato: “Tutto questo è stupendo! Piddini, renziani e sinistri vari, nervosi per il successo di Lucia Borgonzoni in rete (che cresce del doppio rispetto al suo avversario) e per le piazze stile “4 amici al bar” di Bonaccini, si sono messi a colpirla in massa su Facebook. Li ringraziamo per l’ulteriore visibilità che ci stanno portando, devono essere dei geni della comunicazione! P.s.

I voti che contano sono quelli nelle urne il 26 gennaio!”.