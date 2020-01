Marta Fascina dorme ad Arcore, ospite di Berlusconi: la compagna del leader di Forza Italia, Francesca Pascale, minaccia di lasciarlo.

Il rapporto tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale potrebbe vivere un momento a dir poco burrascoso. Le voci di un legame tra il leader di Forza Italia e la deputata Marta Fascina si fanno sempre più insistenti. Al momento però non c’è nessuna conferma ufficiale.

Intervistata da Novella 2000, Francesca Pascale, spazza via tutti i pettegolezzi ma ammette che tra il suo compagno e la deputata di Forza Italia si sia creato un legame speciale. “Marta Fascina?” ha detto la Pascale “Dico solo che è stata messa al fianco del mio Presidente da Licia Ronzulli (senatrice di Forza Italia). La Ronzulli ha come assistente proprio Marta Fascina e ha deciso di metterla al fianco di Berlusconi. Per questo lei vive e dorme ad Arcore”.





Fascina dorme ad Arcore

La Pascale non mostra alcuna gelosia o risentimento sul fatto che la Fascina viva (temporaneamente) con Berlusconi: “Inusuale? Non per Silvio, che lavora sempre e che da sempre ha i suoi collaboratori in casa.

Silvio dorme sempre da me, nella casa dove vivo, a pochi chilometri con i nostri cani”.

Forse però un dubbio sembra instillarsi dentro di lei. “Dico solo una cosa” conclude “quello che so è quello che ho letto, altro non ho da dire. Per ora. Perché se scoprissi che in questa storia c’è qualcosa di vero, tra me e il Presidente finirebbe tutto”.

Nata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, il 9 Gennaio del 1990, Marta Fascina è stata eletta alla Camera dei Deputati nelle liste di Forza Italia durante le elezioni politiche del 2018, in quota proporzionale nel Collegio Plurinominale Campania 1. Prima di entrare in politica, era l’addetta stampa e specialista in pubbliche relazioni per l’AC Milan.