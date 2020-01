Matteo Salvini ha invitato tutti in un bar di Casalecchio, nei pressi di Bologna, ma il titolare del locale ha impedito l'ingresso ai presenti.

Matteo Salvini è arrivato a Casalecchio, in Emilia Romagna, per proseguire i suoi comizi elettorali: il leghista ha invitato tutti in un bar. Fresco del successo a Borgo Val di Taro, dove le persone non sono riuscite ad entrate nel cinema teatro gremito, il leader leghista subisce una caduta. Infatti, il titolare del bar scelto da Salvini non ha permesso l’ingresso dei sostenitori leghisti nella sua attività commerciale. Il motivo è sconvolgente. Insorgono nel frattempo i sostenitori leghisti.





Casalecchio, Salvini dà appuntamento al bar

“Io non mi presto durante la campagna elettorale”, ha detto il titolare del bar di Casalecchio scelto da Matteo Salvini per radunate i sostenitori leghisti. “Avrei preferito che fosse andato in un altro bar, noi non facciamo cassa da risonanza per nessuno”. Con queste parole Gabriele Gandini si è piazzato all’ingresso del suo locale per impedire qualsiasi accesso.

Il leader del Carroccio, infatti, ha raggiunto la cittadina in provincia di Bologna per proseguire la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna. L’appuntamento fissato da Salvini era alle 9.30 al bar “Dolce Lucia” di via Marconi per una “colazione coi i cittadini”. Vedendosi le porte chiuse in faccia, però, il leghista ha chiesto ai cittadini di spostarsi in un altro luogo “altrimenti ci denunciano per blocco stradale”. Infine, rispetto al comportamento del povero Gabriele, Salvini ha riconosciuto: “Ha anche ragione, gli abbiamo occupato tutto l’ingresso”.

Le contestazioni

I sostenitori leghisti si sono radunati all’esterno del bar dove gli è stato impedito l’ingresso per contestare il comportamento del barista. Sulle note di Bella Ciao, infatti, hanno acceso fumogeni e intonato cori di protesta.

“A Casalecchio di Reno – scrive Salvini su Twitter -, i sostenitori del maestrino Bonaccino del PD”.

A Casalecchio di Reno, i sostenitori del maestrino Bonaccino del PD. Eroica la signora! Gli altri invece si stavano preparando per Sanremo! 🎶😅#26gennaiovotoLega

P.s. Sabato tutti a Maranello, ore 15, https://t.co/mfIPwFhWaT pic.twitter.com/xCcShuJM4p — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 15 gennaio 2020

Aperitivo a Modena

Qualche giorno prima, Matteo Salvini aveva invitato i suoi sostenitori a prendere un aperitivo nel pub Mr Brown di via Gallucci di Modena. Non avendo informato il gestore, però, ha rischiato anche in questa occasione di vedersi chiudere le porte in faccia. Al termine del suo comizio, infine, era andato a consumare una birra nello stesso locale.