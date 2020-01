La Consulta sta valutando la decisione da prendere in merito all'ammissibilità del referendum che modifichi la legge elettorale vigente.

É in corso al Palazzo della Consulta il consiglio che dovrà sentenziare circa l’ammissibilità del referendum sulla legge elettorale chiesto da otto consigli regionali. Il loro obiettivo è quello dell’abolizione della quota proporzionale attualmente presente per puntare ad una svolta in senso maggioritario.

Il parere della Consulta sulla legge elettorale

A partecipare vi sono, oltre ai legali dei promotori dell’iniziativa popolare Mario Bertolissi e Giovanni Guzzetta, anche gli avvocati Felice Besostri e Pietro Adami portatori delle istanze contrarie. Presenti poi in qualità di uditori Roberto Calderoli e Roberto Ciambetti, delegati delle Regioni Basilicata e Veneto, e i professori Massimo Villoni (Coordinamento democrazia costituzionale), Paolo Maddalena (Attuare la Costituzione) e Federico Fornaro di Leu.





Le due diverse posizioni

Besostri ha fin da subito giudicato inammissibile la proposta di referendum. Questo perché secondo lui si tratta di norme tecniche difficili da comprendere per un cittadino eventualmente chiamato ad esprimersi.

In più, se venisse giudicato ammissibile, si creerebbe un vuoto nella definizione dei collegi e non reggerebbe la soluzione dei promotori che presuppongono un intervento legislativo.

Diverso invece il parere espresso da Guzzetta, che ha precisato come ci sia una legge delega per modificare i collegi elettorali che può essere utilizzata per ridisegnarli. In più ha sottolineato come questa potrebbe essere l’ultima volta che si propone un referendum elettorale. Queste le sue parole: “Il legislatore ha capito che se formula la legge in un certo modo non si possono fare referendum“. Parlando poi del Germanicum, la legge che ricalca il modello tedesco proposta dai giallorossi, ha evidenziato come sia privo di collegi uninominali e che non si può fare una consultazione popolare per introdurli.