Salvini ha tenuto due comizi elettorali indossando la maglia di Simoncelli. Paolo Beltramo ha criticato il suo gesto additandolo come propadandistico.

Tra le diverse tappe emiliano-romagnole in vista delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020, Matteo Salvini si è recato anche al museo “La storia del Sic” dedicato a Marco Simoncelli. Ad accompagnarlo il padre del motociclista rimasto vittima di un incidente mortale durante il Gran Premio della Malesia.

Salvini con la maglia di Simoncelli

Sono diversi gli scatti relativi alla visita che il leader della Lega ha condiviso sui suoi profili social. Da quelli insieme al padre Paolo a quello che lo ritrae mentre scrive una dedica all’ex campione, ve n’è anche uno che lo immortala con una maglia di cui lo hanno omaggiato al museo. Questa reca il numero 58, vale a dire quello indossato da Sic.

Un gesto che ha lasciato interdetto il commentatore della MotoGP Paolo Beltramo, che ha criticato il fatto che Salvini l’abbia indossata anche nei due comizi successivi a Coriano e Villa Verucchio.

Per questo l’ha accusato di averla utilizzata solo per la sua campagna elettorale e dichiarato senza mezzi termini che ciò “Non mi piace, anzi mi fa un po’ girare i c*glioni“.

Di fronte alla foto che ritrae Salvini con il padre di Marco, ha precisato che quest’ultimo può fare e pensare quello che vuole ma che il suo pensiero non cambia. Ha continuato infatti a spiegare come non abbia gradito che quella felpa è stata indossata in un contesto elettorale per fare, a suo dire, propaganda. La morte di Sic è avvenuta otto anni prima e Beltramo ha evidenziato che il leader leghista ha avuto molto tempo per dire che gli voleva bene.