Sale sul palco delle sardine e s'impappina, poi viene preso in giro da Salvini: chi è Sergio Echamanov.

Sergio Echamanov, 21 anni, di professione fa il venditore porta a porta. Durante il flash mob organizzato a San Pietro in Casale, paese situato nella Bassa bolognese, è salito sul palco delle Sardine per manifestare le sue idee. L’evento si è tenuto mercoledì 15 Gennaio 2020, lo stesso giorno in cui Matteo Salvini era in visita per la campagna elettorale in vista del voto regionale del 26 Gennaio 2020. L’argomento della discussione era lo scontro tra cultura e populismo. Erano presenti un centinaio di persone. Sergio Echamanov sale sul palco ed inizia il suo discorso. In alcuni momenti s’impappina, interrompendo così il flusso delle sue parole. Il video in cui parla viene postato sui social da Matteo Salvini, dopo un montaggio realizzato ad hoc.

Questo il commento del leader della Lega in sostegno alle immagini: “Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale.

Se pensano di fermarci così… abbiamo già vinto!”.

Sergio Echamanov, il 21enne deriso da Salvini

Dopo l’attacco di Salvini, il 21enne ha reagito con queste parole: “Mi sento orgoglioso del mio imbarazzo, non avevo preparato nulla, nemmeno il discorso, perché volevo essere me stesso. Sono Dsa (disturbi specifici di apprendimento, ndr) e ne sono orgoglioso”.

Echamanov continua dicendo che tale disturbo a volte gli provoca delle difficoltà nelle esposizioni, ma stavolta sul palco, in realtà, ha giocato più l’emozione. “Cosa rispondo a Salvini?” continua “Grazie Matteo, ma a me l’unica cosa che hai tolto è la serenità sul lavoro”. Sergio infatti precisa che adesso si trova davanti ad un problema non da poco: “L’azienda non mi vuole licenziare per quello che è successo, questo non è in discussione.

Il problema per me sarà suonare al campanello nelle case con il timore di essere attaccato per le mie idee politiche”.

Maurizio Tarantino, uno dei promotori del flash mob, ha voluto commentare la vicenda con queste parole: “Cyber bullismo inaccettabile, da un ex ministro poi è una vergogna. Quello di Sergio è stato un intervento coraggioso e molto emozionato. Dopo poco si è visto pubblicare il suo discorso da Matteo Salvini, tagliato quasi totalmente e con solo i momenti in cui era più incerto e gli scappava qualche esclamazione”.

Echamanov ha deciso di querelare il leader leghista.