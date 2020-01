Approvata risoluzione con cui s'impegna il governo ad avviare un percorso per valutare di togliere gli animali dal circo

Un circo senza animali? È questo l’impegno per il governo, così come previsto dalla risoluzione approvata dalla commissione Cultura del Senato. Una proposta votata dalla maggioranza, mentre si sono opposti i partiti di centrodestra.

Verso un circo senza animali

Mercoledì 15 gennaio la commissione Cultura del Senato ha votato una risoluzione con il quale s’impegna il governo ad avviare un percorso per valutare di togliere gli animali dal circo in Italia. Una proposta votata dalla maggioranza, contrari i partiti di centrodestra.

Tale risoluzione è stata presentata lo scorso 8 gennaio, con la commissione permanente del Senato che impegna il Governo “a valutare, nell’ambito di un processo di revisione dei criteri di assegnazione dei contributi del FUS, tenendo conto di quanto già previsto dal decreto ministeriale 27 luglio 2017 e dalla legge 22 novembre 2017, n.

175, “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia” e nelle more dell’approvazione di provvedimenti normativi che prevedano il superamento dell’utilizzo degli animali nelle attività circensi, l’opportunità di disincentivare i circhi che utilizzano animali e che non si impegnino a non acquisirne di nuovi, garantendo un adeguato monitoraggio di tali processi di dismissione”.

Una proposta che ha visto l’esultanza della Lega anti-vivisezione da un lato e le proteste dell’Ente nazionale circhi dall’altro. Presentata dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Michela Montevecchi, tale risoluzione è volta quindi ad avere un circo senza animale, facendo leva sulla sensibilità degli italiani sul tema che è cambiata, tanto da arrivare alla “protesta dei cittadini e alla disaffezione del pubblico” rispetto all’uso degli animali nel circo.