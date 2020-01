Siparietto Bonaccini-Borgonzoni: “Vogliono che ci tocchiamo la manina”

Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni si sono incontrati in casa Confindustria dove è nato un siparietto divertente terminato con un bacio.

Una siparietto singolare quello registrato dalle telecamere in casa Confindustria. A pochi giorni dalla elezioni regionali in Emilia Romagna, i candidati Stefano Bonaccini (Pd) e Lucia Borgonzoni (Lega) si sono incontrati e scambiati un bacio. Quello che è accaduto ha stupito tutti i presenti e il video sta diventando virale anche sul web.





Bacio tra Bonaccini e Borgonzoni

Non volevano incontrarsi i due candidati alla presidenza della Regione, ma i padroni di casa Confindustria hanno invece promosso lo scambio. Così, Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni si sono trovati l’uno di fronte all’altra con le telecamere puntate addosso. Nel corso delle Conferenza dovevano venire presentati i candidati alle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna, previste per domenica 26 gennaio. La candidata leghista ha dunque esordito scherzando con l’avversario: “Stefano vogliono che ci tocchiamo la manina“.

Il candidato del Partito Democratico, però, non se l’è fatto dire due volte e ha preso la mano della donna per stringerla con un gesto deciso. Poi, Bonaccini si è lasciato scappare qualcosa di più: è scattato anche un bacio a Lucia Borgonzoni, che non è passato inosservato sul web. Tantissimi i commenti degli utenti che apprezzavano o criticavano il siprarietto dei candidati. Di fronte alla scena, inoltre, non è mancata la battuta del presidente regionale degli industriali, Pietro Ferrari: “Io però Stefano non lo bacio…”.

Soltanto pochi giorni fa, infine, era calato il gelo tra i due candidati dopo che Borgonzoni aveva annullato il confrotno tv con Bonaccini.