Maria Elena Boschi ha rivelato in un'intervista di essere tornata single: la sua relazione era rimasta segreta per questioni di privacy.

Maria Elena Boschi si è confessata a Lilli Gruber durante la trasmissione Otto e Mezzo: la capogruppo di Italia viva alla Camera ha rivelato di essere tornata single. “La mia relazione? – ha esordito -. Sì, è finita ma ci vogliamo ancora bene. L’abbiamo tenuta nascosta per tutelare la nostra privacy. Anche se non lo trovo così rilevante, comunque adesso non sono in una relazione”.





Maria Elena Boschi torna single

La capogruppo di Italia viva alla Camera, Maria Elena Boschi, è entrata nella trasmissione di Lilli Gruber e ha rivelato di essere tornata single. Nonostante le curiosità che la conduttrice poneva alla Boschi, l’intervista è virata verso argomenti di carattere politico. In particolare, la donna ha specificato che “il nostro avversario politico è la Destra e i sovranisti”. Inoltre, ha fatto notare che che “se tutti si preoccupano di dove staremo, siamo più importanti di come dicono“.

Poi, Boschi ha lasciato intendere una speranza o un pronostico sul nuovo partito di Matteo Renzi: “Io penso – ha detto – che Italia Viva già da sola possa arrivare al 10%. Se il PD si sposta più a Sinistra, in un’area meno riformista, apre più spazio all’area dei progressisti e di moderati di cui facciamo parte”.

Si è poi passati al caso Gregoretti: la Camera ha fissato il voto su Salvini il 20 gennaio. “Dalla presidente del Senato Casellati – attacca la Boschi – ci saremmo aspettati un atteggiamento diverso: decidendo in maniera irrituale di votare anche lei, in questa vicenda non è stata super partes“. “Noi – ha aggiunto parlando a nome del partito – avevamo chiesto ulteriori approfondimenti che Gasparri ha evitato di fare”.