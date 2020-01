Le Sardine arrivano sulla spiaggia di Milano Marittima: è prevista al Papeete la chiusura elettorale della campagna anti-Salvini.

Dopo Bologna, le sardine organizzano un altro flash mob al bagno Papeete di Milano Marittima, famoso nelle cronache di dell’estate 2019 per essere stato il palco da dove Matteo Salvini ha fatto precipitare il governo Conte I.

Le Sardine al Papeete

Mentre tutto è pronto per la fine della campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia Romagna, le sardine sono nuovamente tornate a riempire le piazze di Bologna, questa volta con numeri veramente impressionante. Sabato 19 gennaio, ben 40 mila manifestanti hanno intonato “Bella ciao” contro il leader del Carroccio, anche lui in piena battaglia per la conquista della regione emiliana. Quella che è davvero una sfida all’ultimo colpo vede da una parte la “Bestia“, impegnata con tutte le sue forze a suon di comizi – ben 7/8 al giorno – per cercare di toccare la cima della storica roccaforte rossa, e dall’altra lo schieramento politico – non partitico – che ormai da mesi cerca di risvegliare le reazioni del popolo e di tutte le piazze d’Italia.

Ed è proprio dalle sardine che è arrivata la mossa che nessuno s’aspettava, degna di un vera forza politica che non segue, ma anticipa, le mosse: il flash mob a Milano Marittima, città dove la forza della Bestia Salvini s’è arenata la scorsa estate.

Colpo da maestro

Una comunicazione scritta e studiata a puntino, che appare più che azzeccata. La scelta di Milano Marittima, davanti al bagno del Papeete, appare pressoché perfetta: la famosa spiaggia, saltata alle cronache quest’estate proprio per il naufragio di Salvini e del governo, è stato tema ricorrente anche nei mesi successivi, ed è ora il centro del prossimo flash mob delle sardine. Nonostante Salvini abbia confermato che tornerà nuovamente quest’estate in Riviera, c’è da aspettare venerdì 24 gennaio per vedere come proprio il suo palco reagirà alle Sardine, cosa che potrebbe scoraggiarlo due volte a tornare proprio in quei lidi, anche grazie alle precedenti esperienze.

I portavoce delle Sardine hanno annunciato che verranno resi noti nelle prossime ore i dettagli dell’iniziativa, dove a questo punto nessun colpo è da escludere.