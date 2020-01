Lunedì 20 gennaio è previsto il voto sul caso Gregoretti contro Matteo Salvini: la maggioranza è pronta a disertare la riunione.

Il voto sul caso Gregoretti a carico di Matteo Salvini è previsto per le ore 17 di lunedì 20 gennaio 2020: la maggioranza, però, è pronta a disertare. Da quanto si apprende, infatti, i capigruppo di Pd, Iv e LeU si incontreranno in Aula al Senato alle ore 15:30: dalla riunione uscirà la linea da seguire in Giunta. Salvini, inoltre, aveva già invitato i colleghi a votare a favore del processo: “Votate per mandarmi a processo – aveva detto – e la chiariamo una volta per tutte”.

Gregoretti-Salvini, voto in Giunta

Non si conosce ancora la linea che intende seguire la maggioranza sul voto a Matteo Salvini sul caso Gregoretti: l’attesa per la riunione resta alta. Alle ore 15:30 i capigruppo di Pd, Iv e Leu si incontrano in Senato: l’idea è quella di disertare il voto come segno di protesta.

Infatti, durante l’incontro di venerdì scorso, il voto della presidente del Senato Elisabetta Casellati aveva fatto prevalere la destra e suscitato grandi polemiche. La presidente era stata accusata di essere di parte.

Nella Giunta servono almeno 8 senatori su un totale di 23 per dare il via libera legale al processo che vede amputato Matteo Salvini. Lo scenario è pienamente raggiungibile sommando alcuni voti del centrodestra: dal presidente Maurizio Gasparri di Forza Italia agli altri tre colleghi del suo gruppo. Sono inclusi anche i 5 senatori leghisti e quello di Fratelli d’Italia. Dal voto di lunedì, quindi, uscirà l’autorizzazione o meno al Tribunale di Catania a procedere contro l’ex ministro. Il senatore leghista, lo ricordiamo, aveva impedito lo sbarco di 116 persone tratte in salvo nel Mediterraneo.