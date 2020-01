"L'Europa si era già espressa" sul caso Gregoretti - ha detto Lucia Azzolina -, Salvini ha operato con un atto di pura crudeltà"

Lucia Azzolina, ospite su La7, lancia un duro attacco a Matteo Salvini sul caso Gregoretti, accusandolo di aver commesso “un atto di pura crudeltà”. Mentre sul caso Diciotti, ricorda la ministra, “mi sono assolutamente adeguata alla posizione della maggioranza”, sul caso Gregoretti non intende tenere il freno. Infatti, Azzolina ribadisce che quando si è in una maggioranza occorre seguire la linea del Movimento, tuttavia rimarca la sua posizione netta contro Salvini.





Caso Gregoretti, Azzolina attacca Salvini

“L’Europa si era già espressa” sul caso Gregoretti – ha proseguito Lucia Azzolina -, Salvini ha operato con un atto di pura crudeltà“. “Io mi sono posta una domanda tante volte” ha aggiunto ancora: “cosa farebbe Salvini senza l’immigrazione in Italia?”. Con l’immigrazione,sostiene Azzolina, il leader del Carroccio ha ottenuto molti volti.

Ma “io spero che non prenda più voti sull’immigrazione” ha detto ancora la ministra. “Occorre fare una seria politica” su questo tema “che no significa buttarla nella propaganda più becera”.

Quando Salvini si è paragonato a Silvio Pellico, inoltre, “mi veniva da sollazzarmi” ha ironizzato Azzolina. “Quando parla addirittura di digiuno mi viene da ridere. Io dimagrisco in Parlamento, lui con tutto quello che ha mangiato in questi anni è ingrassato”. Infine un ultimo attacco: “Ma lui in Senato quando ci è andato?“. Ha invitato infatti i parlamentari ad alzare “il sedere dalla sedia e andare a lavorare”, ricorda Azzolina, quando lui è stato in campagna elettorale permanente.